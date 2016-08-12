Манбидж, Сирия, 12 августа, 2016, 21:18 — ИА Регнум. После длившихся неделю боёв запрещённая в России структура «Исламское государство» покинула стратегически важный город на севере Сирии — Манбидж, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Война

«Демократические силы Сирии» (курд. Hêzên Sûriya Demokratîk) объявили о полном освобождении города от террористов. По информации возглавляемого курдскими ополченцами альянса, боевики двинулись на север в сторону города Джераблус. Последний находится у самой границы с Турцией на берегу реки Евфрат.

Представитель военного совета Манбиджа говорит, что ИГИЛ (запрещена в РФ) взяла с собой жителей города в качестве заложников. Курдские солдаты не стреляли в убегающих боевиков, которые использовали гражданское население в качестве «живого щита».