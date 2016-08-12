Москва, 12 августа, 2016, 21:11 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
  • Власти Хабаровского края пытаются урегулировать проблемы электросетей. Претензии есть как у бизнеса, так и у самих сетевых организаций;
  • Российскому научному фонду запретили покупать валюту за счет субсидий;
  • Крым получил ракетную систему С-400 «Триумф»;
  • Иран намерен привлечь миллиарды долларов в свой нефтегазовый сектор;
  • В Анкаре прошли переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Ирана и Турции.