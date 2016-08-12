Рио-де-Жанейро, Бразилия, 12 августа, 2016, 21:08 — ИА Регнум. Сборная России по фехтованию на рапирах завоевала право на выступление в финале командного турнира Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, гарантировав себе как минимум серебряные медали олимпийских соревнований, сообщает RT.

Олимпийские игры — 2016

В полуфинале командного турнира Алексей Черемисинов, Тимур Сафин и Артур Ахматхузин в упорном поединке взяли верх над соперниками из Соединенных Штатов Америки со счетом 45:41.

В финале олимпийских соревнований российских рапиристов ждет схватка с командой Франции. Бронзовые медали оспорят представители США и Италии.