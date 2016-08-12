Москва, 12 августа, 2016, 20:56 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2016 года товарооборот между Россией и Украиной сократился на 57,8% по сравнению с уровнем прошлого года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Минэкономразвития.

По данным ведомства, товарооборот между двумя странами составил $4,7 млрд.

Министерство не видит объективных факторов для восстановления торгово-экономического партнерства с Украиной и для улучшения ситуации с товарооборотом.

Напомним, весной 2016 года Национальный банк Украины сообщал о сокращении экспорта товаров из Украины в Россию в январе 2016 года на 48%, а импорта из России — на 60,6%, или более чем в 2,5 раза.