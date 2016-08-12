Суд Лилля отклонил закрытие 72 магазинов и столовых для беженцев
Лилль, Франция, 12 августа, 2016, 20:56 — ИА Регнум. Французский суд отклонил требование властей Па де Кале закрыть 72 столовые и магазины в самодельном лагере для беженцев «Джунгли», передаёт ABC News. Однако префектура северного портового города обещает продолжить судебный процесс против «подпольной экономики».
Власти Па де Кале жалуются, что заведения не соответствуют санитарным нормам, пожароопасны и являются источником публичного беспорядка.
«Административные инспекции подпольной торговли и акты судебной власти будут продолжены», — говорится в их заявлении.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что французский суд решает, могут ли власти Франции закрыть десятки ресторанов и магазинов в импровизированном лагере мигрантов в северном портовом городе Кале.
Гуманитарные организации расценивают эти заведения в качестве жизненных артерий. Дело рассматривалось 11 августа в Лилле. Ассоциации мигрантов считают, что 72 магазина и ресторана жизненно необходимы, т.к. поддерживаемые государством организации и гуманитарные группы не обеспечивают достаточного количества продовольствия. В лагере проживают до 7 тысяч беженцев.