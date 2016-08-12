Лилль, Франция, 12 августа, 2016, 20:56 — ИА Регнум. Французский суд отклонил требование властей Па де Кале закрыть 72 столовые и магазины в самодельном лагере для беженцев «Джунгли», передаёт ABC News. Однако префектура северного портового города обещает продолжить судебный процесс против «подпольной экономики».

Юдель Пэн. Дети-беженцы. 1914

Власти Па де Кале жалуются, что заведения не соответствуют санитарным нормам, пожароопасны и являются источником публичного беспорядка.

«Административные инспекции подпольной торговли и акты судебной власти будут продолжены», — говорится в их заявлении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что французский суд решает, могут ли власти Франции закрыть десятки ресторанов и магазинов в импровизированном лагере мигрантов в северном портовом городе Кале.

Гуманитарные организации расценивают эти заведения в качестве жизненных артерий. Дело рассматривалось 11 августа в Лилле. Ассоциации мигрантов считают, что 72 магазина и ресторана жизненно необходимы, т.к. поддерживаемые государством организации и гуманитарные группы не обеспечивают достаточного количества продовольствия. В лагере проживают до 7 тысяч беженцев.