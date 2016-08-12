ЦИК провел жеребьевку порядковых номеров партий в бюллетене на выборах в ГД
Москва, 12 августа, 2016, 20:55 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации провела жеребьевку порядкового номера партий в избирательном бюллетене на выборах в Государственную думу РФ. Об этом сегодня, 12 августа, пишут «Ведомости».
Эмблема ЦИК
Порядковый номер в бюллетене разыгрывался с помощью лототрона и шариков, в которых находилась бумажка с порядковым номером. В итоге жребий распределился так:
- «Родина»
- «Коммунисты России»
- «Российская партия пенсионеров за справедливость»
- «Единая Россия»
- «Зеленые»
- «Гражданская платформа»
- ЛДПР
- ПАРНАС
- Партия Роста
- «Гражданская сила»
- «Яблоко»
- КПРФ
- «Патриоты России»
- «Справедливая Россия»
Жеребьевку проводили глава ЦИК Элла Памфилова, её заместитель Николай Булаев и секретарь ЦИК Майя Гришина.
Напомним, выборы в Государственную думу пройдут 18 сентября в Единый день голосования.