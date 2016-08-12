Москва, 12 августа, 2016, 20:55 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации провела жеребьевку порядкового номера партий в избирательном бюллетене на выборах в Государственную думу РФ. Об этом сегодня, 12 августа, пишут «Ведомости».

Эмблема ЦИК

Порядковый номер в бюллетене разыгрывался с помощью лототрона и шариков, в которых находилась бумажка с порядковым номером. В итоге жребий распределился так:

«Родина» «Коммунисты России» «Российская партия пенсионеров за справедливость» «Единая Россия» «Зеленые» «Гражданская платформа» ЛДПР ПАРНАС Партия Роста «Гражданская сила» «Яблоко» КПРФ «Патриоты России» «Справедливая Россия»

Жеребьевку проводили глава ЦИК Элла Памфилова, её заместитель Николай Булаев и секретарь ЦИК Майя Гришина.

Напомним, выборы в Государственную думу пройдут 18 сентября в Единый день голосования.