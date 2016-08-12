Минск, 12 августа, 2016, 20:39 — ИА Регнум. Минский облисполком определен концессионным органом, уполномоченным на заключение концессионных договоров в отношении объектов месторождений железных руд и горючих сланцев. Об этом говорится в постановлении Совмина Белоруссии № 626 от 10 августа, сообщает пресс-служба правительства постсоветской республики.

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«Минский облисполком определен концессионным органом, уполномоченным на заключение концессионных договоров в отношении объектов «Месторождение железных руд «Околовское» Столбцовского района и «Яминский участок Любанского месторождения горючих сланцев» Любанского района», — сказано в официальном комментарии к указу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко санкционировал передачу в концессию ряда объектов огосударствлённой «общенародной собственности». В частности, на условиях концессии компаниям из Евросоюза предлагались белорусские дороги.

Напомним, 18 сентября 2007 года Лукашенко принял руководителя компании Polar Stars Group S. A. (Люксембург) Николая фон Келера, после чего официальные СМИ распространили информацию о двух инвестиционных проектах по добыче и переработке в Белоруссии бурого угля и горючих сланцев. Заявленные «миллиарды инвестиций» в Белоруссию так и не поступили, проекты остались нереализованными, новых инвесторов не нашлось.