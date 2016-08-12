Москва, 12 августа, 2016, 20:29 — ИА Регнум. Всемирная торговая организация вынесла решение по спору Европейского Союза с Российской Федерацией по вопросу таможенных пошлин на бумагу, пальмовое масло и холодильники. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Российской Федерации.

Enrique Mendizabal Символика ВТО

Сообщается, что Третейская группа ВТО в целом поддержала позицию Евросоюза в споре с Россией. Евросоюз оспаривал в общей сложности 12 российских мер, относящихся к применению тарифов на импорт европейских товаров. Арбитры установили, что российская сторона применяла завышенные пошлины на ввоз группы продуктов из ЕС, отступая тем самым от Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 года.

Москва в свою очередь, заявила, что по техническим причинам импортные пошлины на некоторые товары отличались от определенных в ее тарифных обязательствах перед ВТО, но Россия этого никогда не отрицала. Пошлины на группу евросоюзных товаров, в частности, бумагу, холодильники и пальмовое масло были действительно завышены, но так произошло из-за применения таможенных пошли в соответствии с Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза к европейским продуктам.

В МЭР подчеркнули, что ещё до начала спора, Евросоюзу был предложен конкретный график устранения несоответствий, который практически был реализован к началу заседаний арбитров.

«Наши предложения о прекращении или приостановлении спора, по сути, были отвергнуты Комиссией ЕС. Арбитры были вынуждены рассматривать несуществующую ситуацию, где все, кроме двух ставок, были приведены в соответствие с обязательствами. Оставшиеся две — на бумагу и холодильники — будут адаптированы в ближайшее время», — сказано в сообщении Минэкономразвития России.

Теперь России придется выполнять решение арбитров ВТО. Это значит, что Москва будет ходатайствовать ЕЭК о внесении в Единый таможенный тариф корректив в соответствии с российскими обязательствами перед членами ВТО.