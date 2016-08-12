Рио-де-Жанейро, Бразилия, 12 августа, 2016, 20:27 — ИА Регнум. Российские спортсмены Вячеслав Красильников и Константин Семенов прошли в ¼ финала олимпийского турнира по пляжному волейболу, сообщает «Р-Спорт».

Пляжный волейбол

В 1/8 финала олимпийского турнира наши пляжники обыграли выступающих за Катар Джефферсона Сантоса Перейру и Шерифа Юнусса со счетом 21:13, 21:13.

Следующими соперниками Красильникова и Семенова станут победители противостояния пар Клемен Допплер/Александр Хорст (Австрия) — Нивальдо Надхир Диас Гомес/Серхио Рейнальдо Гонсалес Байард (Куба).

Напомним, мужской олимпийский турнир по пляжному волейболу в Рио-де-Жанейро завершится 19 августа.