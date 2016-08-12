Миасс, Челябинская область, 12 августа, 2016, 20:25 — ИА Регнум. В Челябинской области адвокат бывшего вице-губернатора Николая Сандакова задержан силовиками. Юрист проходит подозреваемым по делу о побоях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM информированные источники.

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Адвокат Константин Акулич был задержан в Миассе. Обвинение ему пока не предъявлено. По данным агентства «Урал-пресс-информ», дело было возбуждено в 2015 году. А сам инцидент произошёл в ходе ДТП. Следователи заявляют, что Акулич якобы перестал являться на следственные действия. Это и стало поводом для его задержания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Николай Сандаков был задержан и затем арестован в конце марта 2015 года. Его обвинили в получении взятки. Весной 2016-го его отпустили из СИЗО, но затем в отношении него было заведено новое уголовное дело. Сам Сандаков не признаёт своей вины.