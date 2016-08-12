Минск, 12 августа, 2016, 20:19 — ИА Регнум. Таможенный кодекс Евразийского союза может быть принят осенью после согласования ряда положений. Об этом в Сочи на заседании Евразийского межправительственного совета заявил председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков, проинформировала 12 августа пресс-служба правительства постсоветской республики.

government.gov.by Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета в Сочи. 12 августа 2016 года

«По итогам хотелось бы отметить следующее. Прежде всего, это выход на финишную прямую в вопросе о принятии нового Таможенного кодекса Союза. По результатам всего комплекса переговоров на уровне руководства таможенных служб остаются неурегулированными лишь считанные положения этого объемного документа. Так что прогресс очевиден. И сомнений в том, что работа по Кодексу завершится этой осенью, нет», — сообщил глава правительства Белоруссии.

Кобяков заявил также, что официальный Минск приветствует столь же активный переговорный процесс по формированию в ЕАЭС механизма прослеживаемости товаров. Он сообщил: «Хотелось бы только заметить, что введение такой новой для нас практики потребует изменений в условия осуществления предпринимательской деятельности. Например, в части доработки используемых субъектами хозяйствования учетных систем, дополнительного ведения учета прослеживаемых товаров. Так что, правительства должны подумать о том, как сократить до минимума возможные негативные последствия и безболезненно подготовить бизнес к внедрению нововведения».

«Выполнение положений Договора о Евразийском экономическом союзе о едином рынке лекарственных средств и медицинских изделий отстает от первоначальных планов. Если не получается запустить рынок сразу, то давайте делать это поэтапно», — констатировал Кобяков «серьёзную озабоченность» правительства постсоветской республики. Кобяков также прокомментировал решение о ввозе и обращении товаров на таможенной территории союза в связи с присоединением Казахстана к ВТО: «Да, оно носит технический характер. Но тем более этот документ важен. Ведь он обеспечивает прозрачность в условиях применения Казахстаном пониженных ставок ввозных таможенных пошлин. Если хотите, своевременно и цивилизованно урегулирует наши внутренние отношения».

Евразийский межправсовет прошёл в узком и в расширенном составах. По итогам принято решение провести следующее заседание в октябре 2016 года в Минске.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2015 года товарооборот Белоруссии с партнёрами по ЕАЭС составил $28,2045 млрд (-26,7%) с отрицательным сальдо для белорусской стороны (-$6,2105 млрд). Взаимная торговля с Казахстаном и Киргизией рухнула почти в два раза, а с Россией — более чем на четверть.