Женева, Швейцария, 12 августа, 2016, 20:19 — ИА Регнум. Всемирная торговая организация решила в основном в пользу Европейского союза спор о тарифах, наложенных Россией на некоторые сельскохозяйственные и промышленные товары, передаёт The Associated Press.

Enrique Mendizabal Символика ВТО

Сегодняшнее решение стало первым с участием России с тех пор, как она присоединилась к глобальной торговой организации в 2012 году. Дело было начато Евросоюзом в октябре 2014 г. Тарифы были введены в период усиления напряжённости между Россией и Европой из-за украинского кризиса и в ответ на санкции ЕС.

Группа ВТО пришла к выводу, что 11 из 12 мер, оспариваемых ЕС, несовместимы с обязательствами России о неприменении тарифов выше тех, которые прописаны в обязательствах Москвы в качестве члена ВТО. Пять из этих 11 мер были изменены с момента начала судебного процесса.

Продукты, по которым принимались решения, включали пальмовое масло, бумагу и холодильники.