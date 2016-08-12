Рио-де-Жанейро, Бразилия, 12 августа, 2016, 20:08 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) посчитал нужным напомнить участникам Игр в Рио-де-Жанейро об олимпийских ценностях после выходок американских спортсменов по отношению к российской пловчихе Юлии Ефимовой, сообщил журналистам директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Олимпийские Игры — 2016

Адамс считает, что постыдно и недопустимо не пожать руку спортсмену-сопернику, но при этом указывает на некие причины, по которым спортсмены не могут это сделать.

Напомним, Юлия Ефимова завоевала серебряную олимпийскую медаль на дистанциях 100 и 200 метров брассом. На церемонии награждения после стометрового заплыва американские пловчихи Лилли Кинг и Кэтрин Мейли отказались пожать руку Ефимовой, а затем публично раскритиковала российскую спортсменку за решение выступить на Олимпиаде, в прошлом имея проблемы с нарушениями антидопинговых правил. Еще один спортсмен из США, пловец Майкл Фелпс также позволил себе публичные нелицеприятные замечания в адрес Юлии Ефимовой.

Сама же российская спортсменка ждет извинений и напоминает, что свой допуск к участию в Олимпиаде ей пришлось отстаивать в спортивном суде в Лозанне. Всем, кому не нравится решение этого суда, Юлия Ефимова предлагает идти туда лично и разбираться.

Отметим, решение Спортивного арбитражного суда (CAS) касалось отмены беспрецедентного двойного наказания, установленного МОК в отношении Юлии Ефимовой.