Минск, 12 августа, 2016, 20:04 — ИА Регнум. «В связи с тем, что с 15 августа 2016 года ОАО «Российские железные дороги"повышает международные тарифы на проезд пассажиров в сообщении с Республикой Беларусь, стоимость проезда по территории Российской Федерации увеличится в среднем на 3−8% в зависимости от расстояния следования и категории вагонов», — сообщил 12 августа пресс-центр «БЖД».

rw.by Поезд БЖД

Отметим, что белорусский госмонополист до этого уже повышал тарифы на проезд пассажиров, снизив привлекательность железнодорожного транспорта. Так, билет в Москву из Минска в купейном вагоне обходится около $100 — кратно больше, чем стоит билет на автобус при том же времени пути.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусы пользуются более привлекательными ценами «РЖД» и российских авиаперевозчиков при путешествиях в Абхазию и по другим маршрутам, проходящим через территорию России, стремясь обойти услуги белорусских госмонополистов. Эксперты неоднократно отмечали негативное влияние высоких транспортных тарифов на экономику и гуманитарные связи Союзного государства Белоруссии и России.