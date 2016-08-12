Чебоксары, 12 августа, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по экономической политике, лидер чувашских справороссов Анатолий Аксаков признался, что увольнение Сергея Иванова для него стало «неожиданной новостью». «Не думал, что будет такое решение президента. Но, видимо, у президента были для этого свои основания. Может быть, они вместе так решили», — предположил политик, подчеркнув, что новую должность Иванова нельзя расценивать ни как повышение, ни как понижение — это «движение по горизонтали».

vk.com Залитая краской доска Маннергейму в Петербурге

Справоросс также высказал мнение, что с приходом Антона Вайно «роль администрации президента может возрасти в управленческих решениях». «Вайно знаю давно. Это мощнейший аппаратчик, сильный профессионал-управленец, не политизированный. Уверен, что, заняв эту очень важную позицию, он справится и может стать успешным руководителем администрации президента», — сказал Аксаков.

По мнению соратника Аксакова, депутата Госсовета Чувашии Олега Николаева, «эта вторая серия тектонических кадровых сдвигов, которая произошла теперь в самом Кремле, причём президент не щадит свои старые проверенные кадры и делает ставку на молодых». «Любая отставка, а уж тем более такого уровня, — это комплекс причин, — заявил ИА REGNUM справоросс. — Но из того, что лежит на поверхности и стало достоянием общественности в последнее время, не могу не упомянуть циничное по своей сути мероприятие по открытию памятной доски Маннергейму в Петербурге, в котором приняли участие руководитель администрации президента России Сергей Иванов (при таком уровне должностного лица министра культуры Мединского в расчёт можно не брать). И это — несмотря на активный протест горожан накануне грядущего события и позиции Минобороны. Ну, просто подставил президента».

«Кстати, наша партия «Справедливая Россия» была чуть ли не единственной, которая публично высказалась по этому кощунственному событию, — продолжил Николаев. — Само по себе увековечивание памяти гитлеровца, финского фельдмаршала Маннергейма, который не смог взять Ленинград, не могло не вызвать шквал негодования, и не только у петербуржцев. А уж участие в нём главы президентской администрации было воспринято, как предательство собственного народа и народной памяти». Он отметил, что данная ситуация — пример того, как далеко оторвалась власть от народа, и как нивелируется понятие патриотизма: «Маннергейм достал».

«Путин меняет старых своих на молодых и ретивых, которые способны выполнять задачи сегодняшнего и завтрашнего дня, — заявил ИА REGNUM руководитель Чувашского регионального отделения «Патриотов России» Владислав Солдатов. — Мы помним, как один большой друг ел глухаря — и где он? Другому другу предложена должность представителя по природе — согласитесь, неравноценная замена статуса. Шуваловские собачки на самолётах, медведевские проколы в общении с народом — всё говорит о том, что «друзья» засиделись, разжирели и раздобрели, не соответствуют сегодняшним вызовам и должны уйти. Для них же лучше — если по-хорошему. Чтобы не было поздно для всех. Для страны. Поэтому это — далеко не последняя отставка, безусловно».