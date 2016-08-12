Берлин, 12 августа, 2016, 19:30 — ИА Регнум. Германия обеспокоена растущим напряжением в отношениях между Россией и Украиной из-за диверсии в Крыму. В понедельник, 15 августа с визитом в Россию собирается глава немецкого МИДа Франк-Вальтер Штайнмайер, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Estonian Foreign Ministry Франк-Вальтер Штайнмайер

На встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым Штайнмайер обсудит «взрывоопасную ситуацию на Украине», отмечает немецкая газета.

Напомним, 10 августа в ФСБ России заявили о ликвидации агентурной сети ГУР Министерства обороны Вооруженных сил Украины и предотвращении терактов на территории Крыма. При перестрелке с диверсантами погиб сотрудник ФСБ, а на месте перестрелки обнаружена взрывчатка.

В этот же день Минобороны Украины, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), Генштаб ВСУ, СБУ и украинские политики в один голос опровергли обвинения ФСБ Российской Федерации в попытке украинской стороны организовать теракты в Крыму.

Тогда же, 10 августа, президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит смысла в нормандских переговорах после событий в Крыму. «Бессмысленно после таких событий встречаться в нормандском формате в Китае», — сказал Путин. При этом он призвал Европу и США предпринять конкретные шаги, чтобы «оказать влияние на киевские власти».

«С российской стороны в ходе предотвращения терактов в Крыму погибли двое военнослужащих. Мы мимо такого проходить не будем», — пообещал Путин.