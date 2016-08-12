Москва, 12 августа, 2016, 19:24 — ИА Регнум. Организатором диверсий в Крыму является сотрудник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Владимир Сердюк. Об этом сегодня, 12 августа, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в российских спецслужбах.

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Сообщается, что организатором планировавшихся диверсий в Крыму является начальник разведки 37-го батальона 56-й бригады Главного управления разведки Минобороны Украины капитан Владимир Сердюк.

Напомним, 10 августа Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что в ночь на 7 августа в крымском городе Армянск была нейтрализована диверсионно-разведывательная группа военной разведки Украины.

В ночь на 8 августа была пресечена попытка прорыва ещё двух украинских ДРГ на российскую территорию. Также была ликвидирована украинская агентурная сеть в Крыму.

В плен попали несколько украинских диверсантов. Они дали признательные показания.