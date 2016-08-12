Рио-де-Жанейро, Бразилия, 12 августа, 2016, 19:23 — ИА Регнум. Российская дзюдоистка Ксения Чибисова в 1/8 финала олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро в весовой категории свыше 78 кг уступила кубинке Идалис Ортис и выбыла из борьбы за медали Олимпиады, сообщает «Р-Спорт».

Олимпийские Игры — 2016

Ранее на этой же стадии потерпел неудачу российский дзюдоист Ренат Саидов, проигравший бразильцу Рафаэлю Силве.

Напомним, летние Олимпийские игры-2016 в Бразилии продлятся до 21 августа. На них разыгрывается 306 комплектов медалей, что является рекордом.