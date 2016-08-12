Рио-де-Жанейро, Бразилия, 12 августа, 2016, 19:10 — ИА Регнум. Эфиопская спортсменка Алмаз Аяна установила новый мировой рекорд в беге на 10 000 м и взяла золотую медаль, сообщает «Чемпионат».

Erik van Leeuwen Алмаз Аяна

Предыдущий рекорд (29.31,78) был поставлен 8 сентября 1993 года китаянкой Ван Цзюнься, а эфиопская спортсменка Алмаз Аяна пробежала дистанцию за 29 минут 17,45 секунды

Серебро досталось бегунье из Кении Вивиан Черуйот (29.32,53), а бронзовая медаль — тоже спортсменке из Эфиопии Тирунеш Дибабе (29.42,56).

Напомним, российские легкоатлеты отстранены от соревнований Олимпиады в Рио-де-Жанейро из-за дисквалификации национальной федерации. Спортивный арбитражный суд 21 июля принял решение отклонить апелляцию Олимпийского комитета России и 68 наших легкоатлетов к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по вопросу недопуска российских спортсменов к Олимпийским играм.