Манбидж, Сирия, 12 августа, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Курдские войска отвоевали у «Исламского государства» (структура, запрещённая в России) стратегически важный город Манбидж на севере Сирии, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Kurdishstruggle Курдские военные

В настоящее время в городе проводится поиск мин, сообщает прокурдское информагентство Firat.

«Демократические силы Сирии» начали наступление на Манбидж двумя месяцами ранее. В этом возглавляемый курдами альянс поддерживали Соединённые Штаты. Город являлся важным узлом для снабжения столицы ИГИЛ (запрещена в РФ) — города Ракки.