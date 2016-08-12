Минск, 12 августа, 2016, 18:38 — ИА Регнум. «В действующем законе «О языках в Республике Беларусь» есть «мелочи», которые позволяют предоставлять тому или иному государственному языку привилегии, при этом не нарушая закона», — заявил 12 августа корреспонденту ИА REGNUM председатель Совета витебского Русского культурного центра «Русь» Игорь Потапов, оценивая заявления Минкультуры Белоруссии о языковой политике в постсоветской республике.

Игорь Потапов Билборд «Мы беларусы!» в Витебске

Потапов процитировал главу 5 действующего закона о языках. Статья 31: «Официальные названия государственных органов, органов местного управления и самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений даются на белорусском и (или) русском языках. При необходимости эти наименования могут даваться в переводе на другой язык». Статья 32 указывает на язык топонимов и картографических изданий: «В Республике Беларусь топонимы (названия населенных пунктов, административно-территориальных единиц, улиц, площадей, рек и так далее) даются на белорусском или русском языке. Названия географических объектов, находящихся за пределами Республики Беларусь, даются на белорусском или русском языке в соответствии с традицией, а новые — в транскрипции с языка оригинала. Картографические издания, предназначенные для пользования в Республике Беларусь, готовятся и печатаются на белорусском или русском языке».

«Обратим внимание на формулировки «даются на белорусском и (или) русском языках», «готовятся и печатаются на белорусском или русском языке». Применение в законе союза «или» вместо «и», наравне с «и» дают возможность министерству культуры РБ, не нарушая закона, вести делопроизводство только на белорусском языке, стимулировать преобладание белорусского языка во внешнем оформлении (вывески и так далее)», — отметил руководитель белорусского общественного объединения.

«Поэтому для закрепления равноправия языков необходимо ещё раз вернуться к закону о языках и внести в него поправки, устраняющие имеющуюся двусмысленность, исключить в выражениях «даются на белорусском и (или) русском языках», «готовятся и печатаются на белорусском или русском языке» союз «или», оставив только союз «и», — считает Потапов. — Принятие такого решения является прерогативой политической власти республики и до его принятия вопрос о языках всё ещё будет оставаться политическим вопросом в Белоруссии».

Оценивая «социальную рекламу» Минкультуры Белоруссии, руководитель РКЦ «Русь» отметил невразумительность посланий чиновников. В частности Потапов указал на билборды с надписью «Мы беларусы!», которые много лет и в Витебске и других городах постсоветской республики доносят до граждан незатейливое, на первый взгляд, послание. Он задался вопросами: «Что авторы сей рекламы хотели сказать? Кто такие «мы»? Мы — это все те, кто живет в Белоруссии? Но разве в Белоруссии живут только белорусы? А как же остальные нации? Или это рекламный призыв всем жителям Белоруссии переписываться в «беларусы»? Как-то не соответствует это нормам Конституции».

«Поскольку нет в Витебске рекламы других наций, то тогда не является-ли такая реклама нарушением их конституционных прав? Или «мы» — это какая-то национальная рекламная группа, себя рекламирующая? Но и в этом случае возникают отсылки к нормам Конституции», — считает Потапов.

Он предположил: «Авторы хотели сказать, что мы, жители Белоруссии, являемся гражданами Республики Беларусь? Тогда так бы и написали: «Мы — граждане Республики Беларусь!». Но ведь и это не так, в республике на постоянной основе проживают граждане и других государств. Остается лишь предположить, что в этом случае мы видим пример не неграмотной, а политически ошибочной рекламы».