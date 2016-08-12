Смоленск, 12 августа, 2016, 18:34 — ИА Регнум. В смоленском региональном отделении «Единой России» заявляют о срыве агитационной кампании со стороны полиции. Соответствующую информацию, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, распространила 12 августа пресс-служба партии.

mvd.ru Сотрудники полиции

Как сообщили в реготделении, партия проводит заранее заявленные агитационные пикеты — в соответствии с законодательством.

«При этом неоднократно сотрудники полиции, без видимых на то оснований, блокировали работу агитаторов, требуя у них письменные объяснения. После сотрудники полиции требовали покинуть данную территорию. Эти действия фактически парализовали работу агитаторов», — говорится в заявлении пресс-службы.

Реготделение партии направило письмо в адрес временно исполняющего обязанности начальника УМВД России по Смоленской области, полковника внутренней службы Олега Шкаликова с просьбой дать разъяснение по данному вопросу.

Выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва состоятся 18 сентября, в единый день голосования.

В 2011 году, когда выбирали депутатов предыдущего, шестого созыва, в Смоленской области проголосовали 49,6% избирателей. За «Единую Россию» было отдано 36,2% голосов, за КПРФ — 24,2%, за «Справедливую Россию» — 18,6%, за ЛДПР — 14,8%.