Берлин, 12 августа, 2016, 18:26 — ИА Регнум. Вторая правящая партия Германии — СДПГ и канцлер Ангела Меркель теряют поддержку населения, пишет Die Welt.

bundeskanzlerin.de Ангела Меркель на трапе самолета

Согласно опросу канала ZDF (Politbarometer), социал-демократов поддерживают 22% граждан (минус 2 процента). Фракция ХДС/ХСС сохранила 35%, «Зелёные» набрали 13 пунктов, а правая «Альтернатива для Германии» удерживает 11%. «Левые» и «свободные демократы» прибавили по одному проценту, набрав 9 и 6 соответственно.

В списке популярности отдельных политиков Меркель из 5 пунктов набрала лишь 1 (в июле — 1,4). Её оппонент в миграционной политике и глава ХСС Хорст Зеехофер улучшил показатели с 0,3 до 0,7 пунктов.

«Табель о рангах» немецкой политики возглавил премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречманн — 2,1. Далее следуют традиционно популярные глава МИДа Франк-Вальтер Штайнмайер (2) и министр финансов Вольфганг Шойбле (1,6).

Главная причина снижения рейтинга канцлера Германии — недовольство немцев её миграционной политикой. Последнюю отвергают 52% граждан страны и поддерживают лишь 44%.

В опросах внимание уделено и актуальному в последнее время вопросу разрыва переговоров о членстве Турции в ЕС. К этому призывают 35% немцев. Однако большинство населения выступает за продолжение переговоров с Анкарой.