Владикавказ, 12 августа, 2016, 21:09 — ИА Регнум. В Моздокском районе Северной Осетии сложилась конфликтная ситуация с капремонтом, сообщает 12 августа корреспондент ИА REGNUM. По словам председателя совета ветеранов района Юрия Соколова, за 1,5 года на территории муниципального образования не отремонтировано ни одного дома, хотя собственниками многоквартирных домов собрано взносов на общую сумму 28 млн рублей.

Рабочие

Неиспользованные средства осели на счете Регионального оператора, что вызывает тревогу у собственников жилья. Жители высказывают сомнение в сохранности собранных взносов pегоператором. Учитывая сложившуюся проблему, президиум совета ветеранов Моздокского района обратился к временно исполняющему обязанности главы Северной Осетии Вячеславу Битарову с просьбой разобраться в непростой ситуации.

Ветераны проинформировали руководителя о том, что в Моздокском районе с 2015 года по 1 июня 2016 года собрано взносов на капитальный ремонт более 28 млн рублей. Но краткосрочная программа в 2015 году не выполнена. Жители не доверяют созданной структуре регоператора, результаты работы которого выявили неспособность распорядиться собранными средствами. Моздокчане попросили Битарова создать комиссию с участием общественности и рассмотреть вопросы, связанные с капремонтом.

Между тем, в Северной Осетии на должников по капремонту домов начали подавать в суд. Региональный оператор активизировал претензионную работу: 140 дел уже рассматривают в судебных органах. После вынесения решений с неплательщиков удастся взыскать более 700 тысяч рублей.

Несмотря на трудности, в республике по программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» в 2016 году должны отремонтировать 42 дома. В поэтапно реализуемой программе участвуют 2513 домов, уточнили в Министерстве ЖКХ РСО-Алания.

Как сообщало ИА REGNUM, для всех собственников жилых помещений правительством республики был установлен ежемесячный сбор за капремонт в размере 5 рублей, который является самым низким в СКФО. Однако по информации Министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания, население и этот взнос не готово оплачивать. Уровень сборов в регионе составляет всего 12%. По городу Владикавказу собирается — 7%. Только в городе Моздоке данный показатель равен — 70%. В Ирафском и Дигорском районах собственники жилья не внесли пока ни рубля.