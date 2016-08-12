Рио-де-Жанейро, Бразилия, 12 августа, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Руководитель делегации команды России на Играх в Рио-де-Жанейро Игорь Казиков опроверг сообщения о срыве российских флагов в Олимпийской деревне, сообщает RT.

kremlin.ru Российский флаг на Олимпиаде

Напомним, ранее спортсменка российской команды по синхронному плаванию Александра Пацкевич в своем Instagram написала, что под своей дверью спортсменки нашли российский флаг, завязанный в узел, который к вечеру исчез.

По словам Игоря Казикова, флаги никто не срывал. Руководитель делегации заявил, что флаги с домов команды вообще невозможно снять, и таких инцидентов не было.