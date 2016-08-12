Донецк, 12 августа, 2016, 18:13 — ИА Регнум.



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В ДНР из розничных сетей АЗС полностью пропал бензин, ДТ и газ. Об этом 12 августа в интервью корреспонденту ИА REGNUM рассказали жители Шахтерска и Донецка.

«На заправках Шахтерска с 9 августа нет бензина. Машину пришлось оставить в гараже. И запас не сделал. Не думал, что дефицит может повториться. Хотя на моей памяти топливо уже пятый раз исчезает из розничных продаж, несмотря на обещания Захарченко (глава ДНР Александр Захарченко — прим. ИА REGNUM ) окончательно решить проблему», — рассказал житель Шахтерска Владислав.

«Точно не скажу когда кончился бензин, но 10 августа на многих заправках Донецка появилась надпись «Бензина нет». Говорят, что все топливо на нужды армии ушло. На заправках обещают завезти топливо к 17 августа. Пока езжу на старых запасах. У нас тут все может быть, уже ничему не удивляемся», — сказал житель Донецка Александр.

В свою очередь, 12 августа пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР подтверждает наличие дефицита топлива. В ДНР отсутствие топлива связывают с сезонным ростом экономической активности в промышленности и сельском хозяйстве. «Незначительный дефицит бензина на республиканских АЗС, правда, действительно наблюдался на протяжении последних двух дней. Связан он с сезонным возобновлением активности крупного бизнеса, промышленного производства, завершен сезон отпусков, а также дополнительной нагрузкой на топливный рынок в связи с уборкой зерновых», — отметили в ведомстве.

В Минуглеэнерго заверили, что администрация главы ДНР держат ситуацию под контролем. С 13 августа топливо обещают завезти на все АЗС ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015—2016 гг. в ДНР четыре раза полностью останавливались продажи топлива, несмотря на заверения главы ДНР Александра Захарченко решить проблему поставок бензина и ДТ в ДНР. Возникновение дефицита топлива вынуждает жителей Донетчины ехать на своих авто в Россию. Напомним, Федеральная таможенная служба РФ разрешает жителям ДНР вывозить с территории России полный бак бензина и одну 20 л. канистру.