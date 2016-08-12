Кишинёв, 12 августа, 2016, 18:13 — ИА Регнум. Народное собрание (парламент) Гагаузии приняло постановление о неправомерности проверки на законность принимаемых гагаузским парламентом законов молдавскими судебными инстанциями общей юрисдикции. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM глава юридической комиссии Народного собрания автономии Иван Бургуджи, это обусловлено тем, что в последнее время резко участились нападки госканцелярии правительства Молдавии на права и полномочия АТО Гагаузия путем подачи исков в судебные инстанции общей юрисдикции с требованием признать «незаконным» то или иное решение гагаузского парламента.

Флаг Гагаузии

«Все это делается с одной целью — урезать права и полномочия Гагаузии, низведя их до статуса обыкновенной административной единицы районного уровня», — считают в Народном собрании Гагаузии.

В принятом гагаузскими депутатами документе указывается, что Молдавия «по форме государственного устройства является унитарным государством, имеющим в своем составе национально-территориальную автономию — автономное территориальное образование Гагаузия (Гагауз Ери), компетенции которой определены Конституцией и законом Республики Молдова № 344-XIII от 23 декабря 1994 года «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)».

То есть Гагаузия является территориальной автономией, решения органов публичной власти которой, принятые в пределах прав, установленных конституцией и/или законом, не могут быть отменены органами государства. Законом об особом статусе Гагаузии выделена специальная «законодательная ниша» (по вопросам, переданным в автономные полномочия АТО Гагаузия, и имеющим юридическую силу только на территории Гагаузии) в законодательстве Молдавии под законы Гагаузии, которые «по своему конституционному статусу для территории автономного территориального образования Гагаузия имеют равный правовой статус с органическими и ординарными законами Республики Молдова, и более того, в случае противоречия органических и ординарных законов Республики Молдова указанному специальному органическому Закону страны — законы Гагаузии, принятые в правовых рамках действия указанного специального органического закона Республики Молдова имеют на территории Гагаузии приоритет над органическими и ординарными законами Республики Молдова».

«Таким образом законы АТО Гагаузия не могут подвергаться проверке судебными инстанциями на их законность, поскольку законы АТО Гагаузия являются законодательными производными указанного специального органического закона Республики Молдова и по определению не могут противоречить ему и соответственно находятся под его конституционно-статусными гарантиями», — отмечается в документе. Следовательно, считают гагаузские депутаты, судебные инстанции Молдавии могут проверять законы Гагаузии и постановления Народного собрания автономии «лишь на их конституционность, но никак не на их законность». А судебные инстанции общей юрисдикции Молдавии при вынесении каких-либо решений по данным вопросам — выходят за пределы своих прав и полномочий.

В этой связи Народное собрание осудило данную «порочную практику», объявило ее незаконной и нарушающей международные нормы и постановило, что «впредь на территории АТО Гагаузия подлежат исполнению только те решения судебных инстанций Республики Молдова в отношении проверки законности принятых Народным собранием Гагаузии законов и иных нормативных актов, которые вынесены судебными инстанциями, обладающими на то соответствующими полномочиями и компетенцией».

Кроме того власти Гагаузии больше не будут рассматривать направленные в адрес Народного собрания Гагаузии уведомления госканцелярии Молдавии о «незаконности» принимаемых гагаузских законов и постановлений, как противоправные, антиконституционные и нарушающие права и полномочия Гагаузии.

Правительству Молдавии рекомендовано «впредь все спорные вопросы, вытекающие из прав и полномочий Народного собрания Гагаузии, направлять для рассмотрения в совместную рабочую группу депутатов парламента Республики Молдова и Народного собрания Гагаузии, а затем, в случае не достижения согласия, — в Конституционный суд Республики Молдова».

Гагаузские депутаты также обратились к дипломатическому корпусу и международным организациям и миссиям с призывом «оказать содействие в вопросах неукоснительного соблюдения властями Республики Молдова взятых на себя высоких международно-правовых обязательств» в вопросах соблюдения и реализации прав и полномочий гагаузской территориальной автономии в составе Молдавии.

Президиуму гагаузского парламента предлагается «в случае продолжения игнорирования центральными органами власти и управления Республики Молдова указанных прав и полномочий АТО Гагаузия, созвать съезд депутатов всех уровней Гагаузии в сентябре 2016 года и обсудить вопрос о целесообразности участия АТО Гагаузия в предстоящих выборах Республики Молдова».