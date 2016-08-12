Ленинградская область, 12 августа, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Провокации против олимпийской сборной России «покрыли позором» их организаторов. Об этом сегодня, 12 августа, заявил председатель Государственной думы Сергей Нарышкин на церемонии открытия ледовой арены в Ленинградской области, где он находится с рабочим визитом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Petr Kratochvil Олимпийские игры

Во время церемонии открытия ледовой арены Ise Rink в поселке Новоселье Ломоносовского района Сергей Нарышкин не скрывал эмоций в отношении происходящего. «Эти провокации уже во многом отравили атмосферу Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Но хотел бы сказать, что эти провокации покрыли позором тех, кто их задумал и организовал», — заявил Нарышкин.

Как известно, Олимпиаде-2016 предшествовали громкие скандалы в отношении российских спортсменов, якобы применявших допинг. Десятки российских спортсменов не допущены до участия в Олимпиаде из-за обвинений в допинговых нарушениях, а от участия в Параолимпиаде-2016 была отстранена вся сборная России.

Сергей Нарышкин выразил уверенность в том, что наши олимпийцы в Бразилии чувствуют поддержку россиян и «с еще большим энтузиазмом будут защищать спортивную доблесть и высокие Олимпийские идеалы».

«Пусть новые спортивные объекты и стремление наших детей заниматься спортом станут еще одним ответом на те бесчестные, аморальные, неспортивные выпады, которые сейчас предпринимаются со стороны представителей крупных западных стран по отношению к нашим российским спортсменам», — подчеркнул глава Госдумы.

Ранее он высказывался с критикой так называемого «допингового кризиса», который, по его мнению, нанёс ущерб олимпийскому движению и его идеалам, а «авторами этого кризиса являются люди, далекие не только от спорта, но и от понятий чести».

Как сообщалось, к началу соревновательного дня 12 августа на счету спортсменов из России было 19 медалей: четыре золотые, восемь серебряных и семь бронзовых. Сборная России находилась на 7-м месте в общекомандном зачете.

Напомним, 18 июля, после выхода доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, возникла угроза недопуска всей сборной России к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. Всемирное антидопинговое агентство вынесло запрет на участие российских спортсменов в Олимпиаде, но оставила последнее слово за Международным олимпийским комитетом, который, в свою очередь, счёл необходимым для спортсменов пройти трёхступенчатый механизм принятия решений со стороны других спортивных организаций. В результате часть атлетов была допущена к Олимпиаде, но некоторые не смогли пройти систему отбора.

Кроме того, 7 августа Международный параолимпийский комитет (МПК) принял решение не допускать российских спортсменов к участию в Параолимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Параолимпийский комитет России (ПКР) уже подписал арбитражное соглашение с МПК по иску в Спортивный арбитражный суд (CAS), заседание назначено на 21 августа.