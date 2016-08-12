Нальчик, 12 августа, 2016, 18:11 — ИА Регнум. Российский военнослужащий из Кабардино-Балкарии Аскер Бижоев погиб в Сирийской Арабской Республике при выполнении боевого задания. Он посмертно награжден Орденом Мужества, сообщил сегодня, 12 августа, глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вечная память

В своем аккаунте в социальной сети Instagram Коков написал следующие: «Борьба с международным терроризмом, которую самоотверженно ведет наша страна, в том числе на дальних подступах, к сожалению, не обходится без потерь. При выполнении боевого задания в Сирийской Арабской Республике геройски погиб житель города Нарткала Урванского района Кабардино-Балкарии Аскер Бижоев».

Также Коков рассказал, что Орден Мужества был вручен родителям погибшего Бижоева. Глава Кабардино-Балкарии пообещал сделать все, чтобы в какой-то мере облегчить родным тяжесть этой ни чем не восполнимой потери.

«Память о достойном сыне нашей республики Бижоеве Аскере Олеговиче навсегда останется в сердцах ее жителей», — подчеркнул Коков.