Вильнюс, 12 августа, 2016, 18:10 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Российский газ

На рынке природного газа Литвы в первом полугодии сжиженный природный газ (СПГ) составлял 73% от всего природного газа, поставляемого в страну, между тем цены для потребителей СПГ снизились на 16%, сообщили ИА REGNUM сегодня, 12 августа, в компании Lietuvos energijа. По оценке компании, в этом году на рынке Литвы часть СПГ составит 60%. Часть СПГ выросла, несмотря на то, что было на треть сокращено регулируемое необходимое минимальное количество.

В начале этого года, воспользовавшись благоприятными условиями на рынке кратковременных сделок, СПГ на это год приобрели принадлежащие предприятию Lietuvos energija компания Lietuvos dujų tiekimas и крупнейший производитель удобрений Achema. Самые лучшее условия для поставщиков СПГ предложил Statoil, который также обеспечивает терминал количеством газа, необходимым для его минимальной деятельности.

«Этот результат — закономерный исход диверсификации источников поставки и задел поставки СПГ на рынке за несколько лет. Предприятия группы заключили 16 договоров с всемирными поставщиками СПГ, приобрели уникальный опыт, заказывая грузы СПГ, согласовывая их поставку, мы заслужили имя на рынке, где надежности партнера уделяется очень большое внимание. Поэтому при сложившихся обстоятельствах предприятия нашей группы могут быстро воспользоваться привлекательными предложениями кратковременных сделок СПГ и представить их литовскому рынку», — утверждал член правления Lietuvos energijа и директор по производству и услугам Доминикас Тучкус.

Сделки, заключенные в начале 2016 года, помогли значительно сократить цены на газ для потребителей, уверяют в компании. После того, как LITGAS и Statoil договорились об изменениях договора о назначенной поставке, примерно на треть сократились затраты, связанные с содержанием терминала в этом году, а это помогло снизить цены на энергию для потребителей. Производителям энергии, покупающим газ у назначенного поставщика LITGAS, по решению Государственной комиссии по контролю над ценами и энергетикой цены на газ во втором полугодии сократилась на 10%. Предприятие Lietuvos dujų tiekimas с марта по декабрь в среднем на 16% сократило цены для бизнес-клиентов. А цены второго полугодия для частных клиентов Lietuvos dujų tiekimаs сократились на 8−15%.

Согласно представленным Amber Grid данным о потоках природного газа, с января по июнь в Литву всего было представлено 12 565 гигаватт-час газа, из которых 9207 гигаватт-час — из терминала СПГ. В статистику не включен газ, который был передан транзитом в Калининградскую область или перепродан в другие страны Прибалтики.

Напомним, СПГ-терминал в Клайпеде заработал в январе 2015 года, Литва арендует его у Норвегии ради энергетической независимости от России. При этом российский газ остается дешевле норвежского.