Калуга, 12 августа, 2016, 18:06 — ИА Регнум.



incamp.ru Санаторий «Звездный»

Серия мастер-классов и спортивных состязаний, организованных региональным отделением Российского движения школьников (РДШ), прошла сегодня, 12 августа, на базе калужского санатория «Звездный» в рамках лагерных сборов. Напомним, РДШ было учреждено указом президента России в 2015 г. Организация имеет четыре направления — медийно-информационное, патриотическое, а также направленные на личностный рост и волонтерскую деятельность. Сейчас смена Российского движения школьников объединила 150 детей, ежедневно здесь проходят развлекательные конкурсы и спортивные состязания.

«Столь масштабные организации как Российское движение школьников — это в первую очередь сильные инициативные организации, где каждый ребенок в каждой школе сможет найти для себя какую-то интересную деятельность, где он сможет себя проявить и где сможет быть отмеченным и замеченным», — заявила координатор калужского регионального отделения Маргарита Терехова.

Утром ребят ждала насыщенная спортивная и образовательная программа. Отрядам предстояло определить сильнейшего в беге, прыжках, эстафете, футболе и волейболе. После этого ребята отправились на образовательную площадку. Активисты РДШ подготовили для детей серию мастер-классов по прикладному искусству. Каждый школьник смог попробовать себя в лепке из глины, изготовлении тряпичных кукол и игрушек, вышивании, желающих научили рисовать кварцевым песком на стекле. Кроме того, для ребят организовали занятия по танцам и вокалу.