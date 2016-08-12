Тамбов, 12 августа, 2016, 18:17 — ИА Регнум. В Тамбове с 19 по 21 августа в районе Татарского вала во второй раз пройдет рок-фестиваль «Чернозём». В 2015 году он собрал около пяти тысяч посетителей и длился два дня. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в 2016 году список выступающих расширился, и опен-эйр продлили еще на один день.

Павел Ищенко ИА REGNUM

За три дня на сцену выйдут 18 групп: «Операция Пластилин», «Мельница», Вадим Самойлов, Mordor, Vespercellos, «Тролль Гнёт Ель», «Калинов Мост», Jane Air, «Тараканы!», «Пикник», «Сплин», «Сказки Чёрного Города», «Мураками», «Ногу Свело!», «Крематорий», Stigmata, «Княzz» и «Чайф». Организаторы мероприятия признались, что со многими исполнителями договориться о выступлении было непросто из-за их напряженных гастрольных графиков.

Мероприятие вызвало интерес не только у тамбовчан, но и у любителей отечественной музыки из разных городов. Организованные автобусные туры отправятся на фестиваль из Астрахани, Брянска, Воронежа, Костромы, Липецка, Нижнего Новгорода, Владимира, Орла, Пензы, Саратова и Ярославля. Рядом с местом проведения фестиваля будет развернут палаточный лагерь.

В 2015 году для проведения опен-эйра была выбрана площадка, способная вместить до 10 тысяч зрителей, а в 2016 территория фестиваля увеличилась в три раза. Во время подготовки организаторы успели поработать и на благо животноводства Тамбовской области — сено, которое убрали с будущей площадки фестиваля, фермерам предложили забрать бесплатно.

Первый «Чернозём» прошел в Тамбове в 2015 году, хэдлайнерами стали группы «Чиж», «7Б» и «Кукрыниксы». Интерес к мероприятию сделал фестиваль событием российского масштаба — он занял третье место в номинации «Лучшее молодежное событие» национальной премии «Russian Event Awards» — 2015.