Чебоксары, 12 августа, 2016, 18:05 — ИА Регнум. Увольнение Сергея Иванова с должности руководителя президентской администрации может иметь многоходовое значение. В большой политике значение имеет не должность, а целеполагание. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал депутат Госдумы, лидер чувашских коммунистов Валентин Шурчанов.

kprf121.ru Валентин Шурчанов

Парламентарий об увольнении Иванова узнал из СМИ. «Считаю, что ждут серьёзные изменения, они неминуемы. И к ним, кажется, президент готовится. Может быть, сегодня на первый взгляд происходят непонятные нам вещи. Но в большой политике должность не имеет никакого значения. В политике имеет, прежде всего, целеполагание», — сказал депутат Госдумы.

Парламентарий отметил, что данные кадровые решения — «это всё публичное, внешнее, внутренние нам мотивы пока неизвестны». «Предстоит ещё об этом думать. В современной большой политике нет одноходовых решений, одноходовых комбинаций. Любое решение на первый взгляд может казаться простым, а на самом деле там наслоены многие слои и в конечном итоге всегда бывают какие-то многоцелевые решения. Пока трудно сказать, что это значит, будем жить — будем смотреть. Мы видим формальную сторону, а содержательную пока не видим», — сказал коммунист.

Валентин Шурчанов считает, что со сменой руководителя президентской администрации преемственность «в какой-то мере» сохранится: «Особенно удивляет то, что дети бывших секретарей коммунистической партии становятся самыми ярыми защитниками, руководителями нынешнего режима. Это превратности сегодняшнего дня».

Лидер чувашских коммунистов полагает, что после кадровых перестановок взаимоотношения администрации президента с регионами вряд ли изменятся. Если что и должно меняться, так это социально-экономический курс страны — переход от либерального к «существенному повышению роли государства», возврат планирования в отраслях. «Вот в Чебоксарах не в полную же силу работает самое крупное предприятие (концерн «Тракторные заводы»). Это политика, что ли? Это никакая не политика, это полная безнадежность и безделица. Бюджет «стригут», «стригут», что-то с него распределяют. Как распределять — этим хвалятся, а как созидать — к сожалению, ни в республике, ни в стране мало кто способен на это», — полагает лидер чувашских коммунистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 августа президент Владимир Путин уволил Сергея Иванова с должности главы администрации президента. Ещё одним указом Путин назначил Иванова своим спецпредставителем по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Иванова в должности сменил его заместитель Антон Вайно.

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