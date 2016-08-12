Воронеж, 12 августа, 2016, 18:04 — ИА Регнум. 35 кандидатов-одномандатников прошли регистрацию для участие в выборах депутатов Государственной думы РФ седьмого созыва по четырем одномандатным округам Воронежской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме. 12 августа удостоверение получил последний из зарегистрированных кандидатов — Сергей Гаврилов от КПРФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

По избирательному округу №87 регистрацию прошли восемь кандидатов, это: единоросс Аркадий Пономарев, представитель «Партии Роста» Константин Корнев, Галина Кудрявцева от «Коммунистов России», Сергей Гаврилов от КПРФ, Максим Филиппов от ЛДПР, экс-мэр Борис Скрынников от «Патриотов России», Борис Супренок от «Яблока», Артем Рымарь от «Справедливой России».

По избирательному округу №88 прошли также восемь кандидатов — Сергей Чижов от «Единой России», Кирилл Осинин от «Партии Роста», Оксана Аверьянова от «Коммунистов России», Андрей Померанцев от КПРФ, Александр Овсянников от ЛДПР, Сергей Кочетов от «Патриотов России», Геннадий Пономарев от «Яблока», Светлана Измайлова от «Справедливой России». Самовыдвиженец Виктор Колесников утратил статус выдвинутого кандидата.

В избирательном округе №89 были выдвинуты 12 человек, регистрацию прошли десять из них: Андрей Свиридов от «Партии Роста», Алексей Журавлев от «Родины», Илья Гуллов от «Коммунистов России», Сергей Рудаков от КПРФ, Олег Бурцев от ЛДПР, Владислав Ходаковский от «Парнаса», Иван Каменев от «Патриотов России», Валентина Боброва от партии «Зеленые», Роман Харцызов от «Справедливой России» и Алексей Ковтун от «Гражданской силы». Не прошли регистрацию два самовыдвиженца — Петр Мешков и Елена Милетина.

10 кандидатов выдвинулись по округу №90, регистрацию прошли девять из них: Андрей Марков от «Единой России», Марина Лютикова от «Партии Роста», Юрий Щербаков от «Коммунистов России», Руслан Гостев от КПРФ, Марина Спицына от ЛДПР, Сергей Пойманов от «Патриотов России», Сергей Муштенко от «Яблока», Виталий Климов от «Справедливой России», Михаил Очкин от «Зеленых». Самовыдвиженец Галина Погорелова не зарегистрирована.

Таким образом, все кандидаты, зарегистрированные по одномандатным округам, выдвинуты партиями. Самовыдвиженцы на эти выборы не попали.

Выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва назначены на 18 сентября. На выборах думы шестого созыва, в 2011 году, явка в Воронежской области составила 64,3% избирателей. 49,5% из них проголосовали за «Единую Россию», 21,8% за КПРФ, 14,4% за «Справедливую Россию» и 8,8% — за ЛДПР.

Добавим, что на прошлой неделе член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом решающего голоса Сергей Сироткин, побывавший в Воронежской области с визитом, высказал предположение, что явка на эти выборы в регионе будет довольно высокой. Такой вывод он сделал из большого количества вопросов и предложений, поступающих из региона в ЦИК.