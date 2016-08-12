Вашингтон, 12 августа, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) признаёт экономический прогресс в Китае, но напоминает о необходимости реформ, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung. МВФ обеспокоен ослаблением роста китайского ВВП.

PublicDomainPictures Китайские юани

В обнародованных сегодня предложениях к закрытию четвёртой статьи консультаций МВФ настоятельно потребовал от Пекина принять меры для продолжительного и сбалансированного роста.

Международная кредитная организация ценит прогресс в сфере структурных реформ: либерализации процентных ставок и урбанизации страны. При этом экономический переход остаётся сложным и потенциально уязвимым процессом, полным вызовов.

На 2016 год МВФ прогнозирует 6,6-процентный рост в Поднебесной, в 2015 г. он составлял 6,9%. Причины снижения — слабые инвестиции и низкий спрос за границей на китайские товары.

В рекомендациях, переданных Пекину, МВФ делает упор на снижение зависимости от кредитов, рост ПИИ и значительные преобразования в подконтрольных государству компаниях. Последние, по мнению глобального института, страдают непродуктивностью, и из-за своей высокой задолженности могут создать серьёзные проблемы для банков.

«Последовательная, хорошо скоординированная и согласованная политика — это ключ к плавному, успешному преобразованию, которое в конечном счёте пойдёт на пользу мировой экономике», — говорится в документе.