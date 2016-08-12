Ярославль, 12 августа, 2016, 17:58 — ИА Регнум. 12 августа определился полный список кандидатов в депутаты Государственной Думы России 7 созыва по одномандатным округам Ярославской области.

В 194 «Ярославском» одномандатном избирательном округе зарегистрированы следующие кандидаты :

Агафонов Сергей Игоревич — первый секретарь Ярославского отделения партии «Коммунисты России», выдвинут политической партией «Коммунистическая партия «Коммунисты России», Артемьев Антон Никандрович — заместитель генерального директора ООО «Сельхозхимия», экс-депутат Ярославской областной думы, выдвинут политической партией «Партия Роста», Балабаев Сергей Анатольевич — депутат Ярославской областной думы, выдвинут политической партией «Справедливая Россия», Воробьев Александр Васильевич — депутат Ярославской областной думы, выдвинут политической партией КПРФ, Воробьев Андрей Анатольевич — заместитель генерального директора ООО «Агролес», выдвинут политической партией «Родина», Грибов Александр Сергеевич — председатель Общественной палаты Ярославской области, выдвинут политической партией «Единая Россия», Зубков Владимир Владимирович — адвокат, депутат муниципалитета Ярославля, выдвинут политической партией «Яблоко», Потапов Андрей Владимирович — депутат Ярославской областной думы, выдвинут политической партией ЛДПР, Синицын Иван Андреевич — депутат муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района, директор ООО «Нова», выдвинут политической партией «Патриоты России», Фомичев Роман Юрьевич — депутат Ярославской областной думы, председатель попечительского совета Фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области, выдвинут политической партией «Российская экологическая партия «Зеленые», Юдин Ярослав Игоревич — депутат муниципалитета Ярославля, заместитель директора МУП «Центр», выдвинут политической партией «ПАРНАС».

Двум кандидатам по данному избирательному округу было отказано в регистрации. Выдвиженец «Партии «Великое Отечество» помощник депутата Государственной Думы Михаил Волхонский не был зарегистрирован кандидатом в связи с тем, что не предоставил в Избирательную комиссию региона подписи в поддержку своего выдвижения, сведения о сборщиках данных подписей, и копию документа об изготовлении подписных листов. Судя по всему, данный кандидат вообще не занимался процессом сбора подписей.

Представителю «Гражданской Платформы» Александру Грибову, который является тезкой кандидата «Единой России» облизбирком отказал в регистрации. Причиной для отказа в данном случае послужили неточности в документах, связанных с местом работы кандидата.

В 195 «Ростовском» одномандатном избирательном округе зарегистрированы следующие кандидаты :

Денисов Владимир Владимирович — депутат Ярославской областной думы, выдвинут политической партией «Родина», Грешневиков Анатолий Николаевич — депутат Государственной Думы России, выдвинут политической партией «Справедливая Россия», Курченков Константин Юрьевич — помощник депутата Государственной Думы России, председатель общественной организации «Зеленая Россия», выдвинут политической партией «Российская Экологическая партия «Зеленые», Логинов Борис Алексеевич — заместитель директора ООО «Логкомпани», выдвинут политической партией «Яблоко», Парамонов Михаил Константинович — депутат Ярославской областной думы, выдвинут политической партией КПРФ, Повасин Алексей Валерьевич — депутат муниципального совета городского поселения Ростов, директор ООО «Интердорстрой», выдвинут политической партией «Патриоты России», Смирнов Станислав Юрьевич — пенсионер, экс-депутат Ярославской областной думы, выдвинут политической партией «Коммунистическая партия «Коммунисты России», Чихалов Илья Александрович — помощник генерального директора ООО «Стройсервис», выдвинут политической партией ЛДПР.

В данном округе отказано в регистрации четырем кандидатам. Самовыдвиженцы Евгений Босторин и Александр Волгин не предоставили в избирком подписи в поддержку своего выдвижения, а среди подписей, предоставленных Уполномоченным по правам ребенка в Ярославской области Михаилом Крупиным был обнаружен брак в 25%, при максимально допустимом — 5%. Было выяснено, что 77 сборщиков подписей в поддержку Михаила Крупина являлись членами участковых избирательных комиссий, что запрещено избирательным законодательством.

Кандидату «Партии Роста» адвокату и бывшему члену Совета Федерации Евгению Тарло было отказано в регистрации в связи с тем, что он не предоставил в установленный срок справку о расходах. Сам Евгений Тарло не согласен с таким решением облизбиркома, и пытался обжаловать его в Центральной Избирательной Комиссии, но ЦИК поддержал позицию ярославского избиркома. Теперь рассматривать жалобу Евгения Тарло будет Ярославский областной суд, заседание по рассмотрению данной жалобы назначено на 16 августа.