Вильнюс, 12 августа, 2016, 17:54 — ИА Регнум.



State Farm Нарушители правил дорожного движения

Министерство транспорта Литвы одобряет предложение полиции еще больше обнародовать в СМИ случаи, когда участники движения не подчиняются законным требованиям сотрудников полиции или когда водители транспортных средств не подчиняются их требованиям остановиться, сообщили ИА REGNUM сегодня, 12 августа, в Минтранспорта Литвы. Об этом дискутировали участники заседания Комиссии по безопасности движения, анализируя статистику дорожных происшествий в Литве с мая по июль 2015 и 2016 годов.

«Данные статистики, согласно которым за 7 месяцев этого года, по сравнению с таким же периодом 2015 года, на дорогах страны погибло на 12,2% меньше участников движения, настраивают оптимистически. Но большое беспокойство вызывают нетрезвые водители и по их вине все еще гибнущие и получающие ранения люди, — сказал руководивший заседанием вице-министр транспорта Саулюс Гирдаускас. — Я одобряю предложение, что водители и нарушители, игнорирующие законные требования должностных лиц, должны дисциплинироваться не только штрафами, но и большей гласностью».

В Кодексе административных правонарушений Литвы предусмотрено, что за неподчинение законному приказу сотрудника полиции в форме остановить транспортное средство, а также за бегство с места дорожного происшествия, с которым связан водитель, при нарушении ПДД грозит штраф от 868 до 1158 евро с лишением водительских прав сроком от 3 до 5 лет или административный арест сроком от 15 до 30 суток с лишением водительских прав сроком от 3 до 5 лет.

Лицам, которые ездят без водительских прав, грозит штраф от 1158 до 1448 евро с конфискацией транспортного средства или без конфискации или административный арест сроком от 20 до 30 суток с конфискацией транспортного средства или без конфискации.

В 2014 году законным требованиям сотрудников полиции не подчинились 506 водителей, в 2015 году — 572, а с января по май 2016 года — 280.