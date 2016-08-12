Мурманск, 12 августа, 2016, 17:47 — ИА Регнум. Сегодня на кораблях и подводных лодках, а также в береговых частях Северного флота в 11 часов 28 минут были приспущены флаги в память о погибшем 16 лет назад в Баренцевом море экипаже атомного подводного ракетного крейсера «Курск». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мемориал погибшим на подлодке «Курск»

«Траурные митинги состоялись в Мурманске, Североморске и Полярном, в гарнизонах базирования атомных подводных лодок Северного флота: Видяево, Гаджиево, Заозерске и Северодвинске, — отметил врио начальника пресс-службы Северного флота капитан 2-го ранга Андрей Лузик. — В часовнях и храмах, расположенных в Мурманске и в гарнизонах Северного флота ранним утром прошли поминальные службы в память о погибших моряках на АПРК «Курск».

По словам Лузика, основные памятные мероприятия с участием командования Северного флота, подводных сил флота и руководства Мурманской области состоялись на мемориальном комплексе погибшим в океане морякам, установленном в посёлке Видяево, и возле фрагмента ограждения рубки АПРК «Курск» у храма Спаса-на-Водах в Мурманске.

«К подножию памятников были возложены венки и цветы. Также по морской традиции цветы и венки были спущены на воду с причала, от которого экипаж «Курска» ушёл в свой последний поход», — сообщил представитель флота.

Как сообщало ИА REGNUM, атомный подводный крейсер «Курск» затонул в Баренцевом море во время учений. Это случилось в 175 км от Североморска, на глубине 108 метров в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года. Погибли 118 человек. Согласно официальной версии, причиной трагедии стал взрыв в торпедном аппарате, который вызвала утечка перекиси водорода из-за микротрещин в корпусе торпеды.