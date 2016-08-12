Вильнюс, 12 августа, 2016, 17:47 — ИА Регнум. С начала 2017 года в Литве увеличится размер денежной компенсации затрат на питание для военнослужащих и военнообязанных, необеспеченных продовольствием. Согласно принятому постановлению правительства, размер компенсации с 2017 года будет достигать 6 евро в день, сообщили ИА REGNUM сегодня, 12 августа, в правительстве Литвы.

U.S. Army Europe Images Литовские военнослужащие на учениях стран-участниц НАТО в Литве. Июль 2014 года

На данный момент военнослужащие и военнообязанные, которые не обеспечены питанием, в день получают компенсацию в размере 5,4 евро. Решение увеличить компенсацию затрат на питание на 0,6 евро принято с учетом поднявшихся цен на продовольствие

Для тех, кто был принят на профессиональную военную службу, согласно закону, предусмотрены две альтернативы: военнослужащие обеспечиваются едой согласно установленным нормам питания военных или им выплачивается денежная компенсация затрат на питание, размер который должен гарантировать военнослужащему реальную возможность обеспечить себя едой.