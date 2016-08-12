Ярославль, 12 августа, 2016, 17:46 — ИА Регнум. 11 августа члены Общественного совета при Избирательной комиссии Ярославской области проверили ход выдачи открепительных удостоверений в городе Рыбинске. На территории Рыбинска функционируют две территориальные избирательные комиссии — Волжская и Пролетарская. Председатели данных избирательных комиссия Алла Качалова и Елена Шатова предоставили членам общественного совета документы по выдаче открепительных удостоверений, рассказали о специфике работы избирательной системы Рыбинска. На данный момент в Пролетарской избирательной комиссии Рыбинска выдано 2 открепительных удостоверения, а в Волжской — всего одно.

Советский плакат «Все на выборы!»

Открепительное удостоверение выдается избирателю, который по уважительной причине не сможет в день выборов проголосовать на своем избирательном участке и своевременно уведомил об этом избирательную комиссию.

Получить открепительное удостоверение можно в территориальной избирательной комиссии с 3 августа по 6 сентября 2016 года, в участковой избирательной комиссии — с 7 по 17 сентября 2016 года.

Председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Килипченко отметил высокий профессиональный уровень Рыбинских избирательных комиссий.

«Очень профессиональные комиссии. За последние 5 лет Рыбинск прошел уже 5 избирательных кампаний, кампания по выборам депутатов Госдумы будет шестой. Комиссии работают слаженно, без эксцессов. Отмечу, что среди обнаруженных в числе сборщиков подписей в поддержку выдвижения Михаила Крупина членом участковых избирательных комиссий нет ни одного рыбинца», — заявил Олег Килипченко.

Внимание Общественного совета к Рыбинску не случайно. В этой избирательной кампании Рыбинск является неформальным центром 195 одномандатного округа по выборам депутатов Государственной Думы. Кроме того, в марте текущего года в Рыбинске прошли выборы главы города, к которым было приковано широкое внимание представителей общественности и средств массовой информации.