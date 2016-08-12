Вильнюс, 12 августа, 2016, 17:39 — ИА Регнум.



Кузьма Петров-Водкин. Рабочие (фрагмент). 1926

Премьер Литвы Альгирдас Буткявичюс встретился с представителями профсоюзов, чтобы выслушать их позицию по поводу нового Трудового кодекса, сообщили ИА REGNUM сегодня, 12 августа, в правительстве Литвы. Во встрече приняли участие представители Литовской конфедерации профсоюзов, профсоюза «Солидарность» и Литовского профсоюза пищевиков.

«Мы встретились для того, чтобы выслушать позицию профсоюзов по поводу нового Трудового кодекса. По сути, представители профсоюзов согласны с тем, что в Литве необходимо модернизировать трудовые отношения. Это в интересах самих трудящихся», — сказал после встречи премьер.

Глава правительства информировал, что на встрече был представлен пакет норм и предложений принятого в Сейме Трудового кодекса, которые повышают социальные гарантии и предварительно приемлемы для представителей профсоюзов.

«Мы представили пакет, который гарантирует работникам большую социальную безопасность. Представители профсоюзов в ближайшее время более внимательно ознакомятся с ним, и тогда мы вновь встретимся для дальнейшей дискуссии о том, как можно гарантировать гибкость трудовых отношений и тем самым социальные гарантии работников», — утверждал Буткявичюс.

В этот пакет входят такие предложения, как возвращение к установке, в которой говорится, что работник в индивидуальных отношениях считается более слабой стороной, и это означает, что в случае конфликта решение принимается в пользу работника, двойные выходные пособия, установленные в принятом Сеймом Трудовом кодексе, предоставляемое право первенства быть оставленным на работе для тех, кто воспитывает ребенка с ограниченными возможностями, которому нет 18 лет, отказ от договора с неустановленным объемом работы, предоставляемое право первенства выбирать дни отпуска для работников, воспитывающих хотя бы одного ребенка, которому нет 14 лет, также продленный отпуск для работающих родителей-одиночек.

Напомним, принятый парламентом в июле новый Трудовой кодекс отклонила президент Даля Грибаускайте. Своё вето она мотивировала тем, что новый Трудовой кодекс ограничивает права наемных работников в пользу работодателей.