Махачкала, 12 августа, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Избирком Дагестана отказал в регистрации в качестве кандидата в Госдуму от Дагестана журналисту, члену СПЧ при президенте РФ Максиму Шевченко, передает 12 августа корреспондент ИА REGNUM. Основанием для отказа послужила экспертиза подписей, собранных в его поддержку.

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Как пояснил сам Шевченко, экспертиза, которую проводили эксперты-криминалисты из МВД республики Дагестан, обнаружила, что даты на листках с подписями проставлены одной рукой. Это, по его словам, не является основанием для отказа в регистрации, поскольку, нет сомнения в подлинности самих подписей.

Шевченко считает, что экспертиза была предвзятой, поскольку он выступал с критическими замечаниями в адрес МВД республики Дагестан и руководства ведомства в лице министра Абдурашида Магомедова. Журналист его обвинил в нарушении прав человека, которые, по его мнению, заключались в незаконном преследовании жителей республики по религиозным убеждениям. При этом Шевченко сказал, что он продолжит дальше участвовать выборах «на стороне другого достойного кандидата», не уточнив его имени.

Напомним, накануне МВД республики Дагестан выразило возмущение словами Шевченко и назвало его заявления «популистскими». Максим Шевченко подавал документы в избирком Дагестана для участия в выборах в Государственную думу по Южному одномандатному округу республики.