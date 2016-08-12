Тегеран, 12 августа, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Имам пятничного намаза в Тегеране аятолла Мохаммад Имами Кашани во время проповеди обвинил Саудовскую Аравию в подрыве исламского мира.

ИА REGNUM

«Сегодня мы видим, что делают саудовцы в Йемене, как они поддерживают ИГИЛ [запрещена в РФ]. США и Израиль хотят уничтожить мир ислама на деньги Эр-Рияда. Нам хорошо известна современная ситуация в мире и в таких странах как Палестина, Ливан, Йемен, Бахрейн, Сирия и Ирак. Но Священный Коран нам говорит, что справедливость восторжествует», — приводит слова из пятничной проповеди агентство Mehr News.

Обращаясь к аяту из Корана, имам напомнил верующим о необходимости воздерживаться от излишеств.

«В Коране говорится, что тот, кто любит роскошь — друг дьявола. Это очень печально, что иранский народ потребляет хлеба в пять раз больше среднемирового показателя. Такая статистика не говорит о том, что наш народ больше других нуждается в хлебе. Она говорит нам, что большое количество хлеба в Иране выбрасывается просто так. Это и есть расточительство», — подчеркнул священнослужитель.

В завершении своей проповеди аятолла Кашани выразил надежду на то, что иранский народ и руководство смогут побороть экономические проблемы, сохранять силу духа и проводить правильную политику.

Руководитель пятничной молитвы в иранской столице имеет серьезное политическое влияние на массы. Его проповедь каждую неделю транслируется в прямом эфире государственных каналов. В пятницу в каждой провинции после совершения намаза проповедники помимо морально-религиозных наставлений, выступают с политическими заявлениями по вопросам внутренней и внешней политики. Как правило, они транслируют точку зрения верховного лидера Ирана.