Ялта, Крым, 12 августа, 2016, 17:25 — ИА Регнум. Крупный азиатский инвестор намерен вложить деньги в строительство яхтенной марины на базе «Ялтинского морского торгового порта» в Массандре. Сеть отельных комплексов, конгресс-центр, бутики, рестораны, заправочные станции для плавсредств и парковку, способную принять 2000 яхт, построят в три этапа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерации парусного спорта Республики Крым.

Lynda Яхтенная марина

«Речь идет о прямых инвестициях, которые через российского посредника будут вкладываться в развитие полуострова, сами инвесторы хотят получать прибыль в виде дивидендов, — рассказал президент федерации парусного спорта республики Алексей Андруцкий. — Стоимость проекта пока не афишируется, но речь идет об очень больших деньгах. Проект в процессе согласования».

По данным федерации, концепция марины предусматривает единый стиль, схожий со стилем, в котором выполнена центральная набережная Ялты. Одним из условий поставленных инвестором архитекторам при разработки эскизов было: «добиться аутентичного вида, исключить использование многоэтажек».

«Места на территории порта хватит с запасом, в акватории имеется песчаная коса, на месте которой будет создан искусственный защитный мол. Это будет город в городе, — уверен Андруцкий. — Новые гидротехнические сооружения смогут не только принять и обслужить 2 тысячи больших яхт, но и швартовать огромные лайнеры».

Напомним, иностранные круизные лайнеры не заходят в Крым с 2014 года, когда Украина объявила о закрытии крымских портов и организовала так называемую транспортную блокаду полуострова.