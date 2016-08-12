Киев, 12 августа, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Павел Климкин, министр обороны Степан Полторак и руководитель СБУ Василий Грицак в ходе брифинга проинформировали послов стран «Большой семерки» о «последних провокациях России в отношении Украины». Об этом 12 августа информирует пресс-служба МИД Украины, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мирная Украина

«По поручению президента Украины в МИД прошел брифинг руководителей МИДа, МОУ и СБУ для послов G7 в отношении агрессии Кремля», — отмечается в материале.

Также на сайте МИДа появилось заявление, в котором осуждаются действия России в Крыму. «Украина самым решительным образом осуждает сфабрикованные Кремлем провокации и отвергает все обвинения, которые совершенно беспочвенны. Кремль предпринимает еще одну гибридную специальную операцию с целью оправдать свои будущие агрессивные действия против Украины», — говорится в тексте.

В свою очередь, 12 августа на брифинге в Киеве представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что задержанные российскими силовиками в Крыму граждане Украины не были участниками ДРГ Главного управления разведки.

«Действительно, это граждане Украины, патриоты, но они не относятся к сотрудникам ГУР МО», — заверил Скибицкий.

По его словам, в ГУР проанализировали обнародованное видео допроса украинца Евгения Панова, якобы возглавлявшего агентурную сеть украинской разведки в Крыму. Скибицкий предположил, что во время допроса украинец находился под давлением со стороны сотрудников российских спецслужб. «Мы проанализировали это видео допроса. Можно сказать одно: скорее всего, под физическим давлением агентов ФСБ гражданин Украины Панов давал информацию в отношении тех сотрудников, тех граждан Украины, которые действовали вместе с ним», — рассказал он.

Скибицкий также заверил, что все сотрудники украинских спецслужб в Крыму продолжают нести работу. «На вопрос относительно кадровых сотрудников ГУР могу вам отметить, что в течение последних двух лет ни один из кадровых сотрудников ГУР МО на территории «оккупированного» Крыма не задерживался, а все граждане, все фамилии, которые названы Пановым, — эти лица не относятся к сотрудникам ГУР МО», — подытожил силовик.

Кроме того, 12 августа народный депутат, член фракции «Народный фронт», советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал новую информацию о задержанном в Крыму гражданине Украине Андрее Захтее.

По обнародованной информации, Захтей Андрей Романович — 41 летний прораб из Евпатории, дважды судимый рецидивист по кличке «Зая», который в 2011 году переехал из Борислава Львовской области в Москву из-за долгов. «Он был осужден в 1998 году на 6,5 лет лишения свободы за грабеж совершенный группой лиц. Отсидел четыре года в Львовской исправительной колонии №40. Затем был повторно привлечен к уголовной ответственности в 2008 году за мошенничество, подделку документов и ряд других преступлений, однако отделался удивительно легко — судимостью и небольшим штрафом», — пишет Геращенко.

Депутат также обозвал задержанного украинца «ватником» на основании записей в соцсети «ВКонтакте» во времена евромайдана. «В общем, если «Зая» и агент, то точно не украинских спецслужб», — подытожил Геращенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа украинский политолог Владимир Фесенко заявил, что Россия использует крымский инцидент, чтобы не допустить участия Украины в переговорах «Большой двадцатки». «Россия старается использовать этот инцидент, в том числе, чтоб переформатировать процесс переговоров и одна из тактических задач — это не допустить участия в переговорах на полях «Большой двадцатки» Порошенко. Хотя бы временно, но выключить Украину из переговорного процесса. И в этом циническая тактика россиян», — считает Фесенко.

Напомним, 10 августа президент РФ Владимир Путин заявил о гибели двоих солдат ВС РФ в Крыму. Глава российского государства отметил, что после этого инцидента не видит смысла в нормандском формате переговоров по решению военного конфликта в Донбассе.