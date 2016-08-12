Калининград, 12 августа, 2016, 17:25 — ИА Регнум. Вопрос актуальности запуска железнодорожного сообщения между Калининградской областью и Варминьско-Мазурским воеводством отодвинулся из-за блокировки Польшей льготного местного приграничного передвижения (МПП) с Россией, но говорить о заморозке переговоров на эту тему некорректно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сегодня, 12 августа, руководитель пресс-центра Калининградской железной дороги (КЖД) Александр Першин, комментируя сообщения в польской прессе о «конце разговоров о поездах».

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ИА REGNUM уточняет, что накануне вице-президент польского города Ольштын Рышард Куч заявил порталу Wyborcza. pl, что «россияне отложили на полку» тему открытия железнодорожного сообщения между Ольштыном и Калининградом. И связано это, по словам польского чиновника, якобы с тем, что после заморозки МПП «представители Калининградской железной дороги имели проблемы с пересечением границы», и намеченная на 21 июля встреча не состоялась.

«Действительно, польская сторона обращалась к нам с просьбой провести встречу, тем более, что вице-президент Ольштына — наш коллега, он работал в системе Польских железных дорог, — сказал Першин. — Предварительно, была намечена дата — 21 июля, однако изменился график рабочих поездок начальника Калининградской железной дороги Виктора Голомолзина».

По мнению представителя КЖД, «конечно, не буду скрывать, что приостановка МПП вносит коррективы на перспективу, но жёстко увязывать этот вопрос с отменой встречи некорректно и неправильно».

Першин напомнил, что переговоры о запуске поезда из Калининграда в северные воеводства Польши идут с 2010 года.

«Контакты на эту тему никогда не прекращались, — продолжил собеседник ИА REGNUM. — Но надо понимать, что переговоры носят чисто технический характер: будет один перевозчик или два, какой подвижной состав, будут ли пункты пересадки и т.д. Мы не принимаем решения об открытии данного направления, это прерогатива субъекта федерации. Но если в перспективе этот вопрос будет поставлен на повестку дня, то железнодорожники должны уже решить все вопросы».

ИА REGNUM уточняет, что запуск железнодорожной линии Калининград-Ольштын рассматривается как удобный канал для приезда болельщиков из ЕС на матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Для фанатов из Польши, проживающих в зоне МПП, такой поезд стал бы наиболее комфортным с точки зрения прохождения границы.

Напомним, в августе официальная Варшава отказалась возобновить льготное передвижение с российским регионом на севере страны. Этот шаг вызвал критику политиков и рядовых граждан в Поморском и Варминьско-Мазурском воеводствах, жители которых живут за счёт торговли с Россией.

В частности, депутат сейма от Польской крестьянской партии Урсула Паславска заявила, что «это решение бьёт в первую очередь по обычным людям, но «ПиС» (польской партии власти «Право и справедливость». — ИА REGNUM ) наплевать на жителей пограничных территорий». Депутат сейма от «Гражданской платформы» Эльжбета Гелерт из Эльблонга инициировала в соцсетях акцию под лозунгом «Требуем восстановления МПП».