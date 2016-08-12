Рига, 12 августа, 2016, 17:01 — ИА Регнум. По инфраструктуре «Latvijas Dzelzceļš» (Латвийская железная дорога) за семь месяцев 2016 года перевезено 27,19 млн тонн грузов, что на 20,5% меньше, чем за аналогичный период 2015 года, сообщает LETA.

Винсент Ван Гог. Железнодорожные вагоны (фрагмент). 1888

Так, объемы перевозки экспортных грузов уменьшились на 9,7% — до 1,54 млн тонн, а импортных — на 19,2%, до 24,08 млн тонн. В свою очередь, внутренние грузоперевозки увеличились на 20,4% по сравнению с первыми семью месяцами 2015 года, что объясняется активизацией сотрудничества предприятия «Латвийская железная дорога» с местными клиентами.

Как стало известно, больше всего в 2016 году было перевезено нефти и нефтепродуктов — 10,69 млн тонн, и это на 23,1% меньше, чем в 2015 году. Объем перевезенного угля упал на 33% — до 8,04 млн тонн, а минеральных удобрений — на 3,9% до 2,3 млн тонн.

В свою очередь, наибольший прирост — 51%, наблюдался в группе черных металлов, их было перевезено 1,08 млн тонн. Также увеличились объемы грузоперевозок древесины на 11,1%, до 958 тыс. тонн, и сахара — на 35,5%, до 84 тыс. тонн. В связи с началом сезона сбора зерна увеличился и объем перевозок зерна и мучных продуктов. Так, за первые семь месяцев 2016 года их перевезено 733 тыс. тонн — на 8,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Также в 2016 году в Латвии появилась новая номенклатурная группа товаров — руды, за семь месяцев их перевезено 370 тыс. тонн.

Комментируя сложившуюся ситуацию, председатель правления «Латвийской железной дороги» Светлана Берг сообщила: «В этом году геополитическая и экономическая ситуация, как и международная конкуренция, особенно неблагоприятны, потому ведется активная работа с партнерами из России и Белоруссии, направленная на сохранение существующих и привлечение новых грузов».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, спад количества перевозимых по железной дороге Латвии грузов связано с уменьшением грузов из России, откуда на латвийскую железную дорогу поступает примерно 80% грузов. Также, эксперты связывают падение грузоперевозок в целом в Прибалтике с тем, что Россия переориентирует товаропотоки на свои порты. В частности, в 2014 году были опубликованы данные о том, что российские порты (Усть-Луга, Санкт-Петербург и Приморск) заняли сразу три лидирующие позиции среди гаваней на восточном побережье Балтийского моря по показателю переваленных грузов. И лишь начиная с четвертой позиции, в данный рейтинг попадают порты республик Прибалтики — Клайпеда, Рига и Вентспилс.