Минск, 12 августа, 2016, 16:59 — ИА Регнум. В центре Минска на месте популярного Червенского рынка остался пустырь: предпринимателей удалили, зачищая площадку для инвестпроекта иранской компании «Дидас», которая отказалась от строительства многофункционального комплекса. Об этом 12 августа пишет белорусское издание tut. by со ссылкой на свои источники.

Ronile Пустырь

Новый объект на месте некогда популярного рынка от иранской компании ждали в 2015 году. В 2011 году с Мингорисполкомом и «Дидас» подписали инвестдоговор. Объем инвестиций должен был составить около $200 млн. Планировалось, что «на площади в 143 378 квадратных метров должно было раскинуться впечатляющее здание с двухуровневой подземной парковкой на 1124 машино-мест и «зеленой» крышей».

Строительство объекта даже не начиналось. Инвестор освободил земельный участок и теперь на месте Червенского рынка остался пустырь. Будет ли земля выставлена на аукцион — пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее провалом завершились попытки привлечь в Белоруссию инвесторов из Катара, России и других стран. Самым знаменитым провалом стал выход российской компании «Итера» из амбициозного проекта «Минск-Сити» — её место заняла сербская «Дана», взявшаяся за реализацию на той же площадке более скромного проекта «Минск-Мир». Обоих инвесторов в своё время пригласил лично Александр Лукашенко, он же решает вопросы о предоставлении частной собственности на землю, которая простым белорусам недоступна.

Напомним, по данным Белстата за январь-июнь поступление прямых иностранных инвестиций в Белоруссию составило $3,9 млрд или 83% от всех поступивших иностранных инвестиций. В реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $4,7 млрд — на $1 млрд меньше, чем за такой же период 2015 года. Более половины от всего объёма инвестиций привлечено из России.