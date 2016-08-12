Ростов-на-Дону, 12 августа, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Защищать футбольный клуб «Ростов» в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА будут 19 игроков. В их числе — защитник дубля Никита Ковалев, передает корреспондент ИА REGNUM 12 августа со ссылкой на данные официального сайта турнира.

vk.com/fcrostov Тимофей Калачев

Так, заявлены голкиперы Сослан Джанаев и Никита Медведев, защитники Денис Терентьев, Баштуш, Иван Новосельцев, Федор Кудряшов, Сесар Навас. На поле выйдут также полузащитники Тимофей Калачев, Саэид Эзатолахи, Игорь Киреев, Мусса Думбия, Кристиан Нобоа, Хорен Байрамян, Александр Гацкан, Александр Ерохин. В списке нападающих — Дмитрий Полоз, Александр Бухаров, Сердар Азмун.

Напомним, что встреча с голландским «Аяксом» состоится 16 августа на выезде. Затем ответный матч примет ростовский стадион «Олимп-2» 24 августа.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в раунд плей-офф «Ростов» пробился под руководством Курбана Бердыева, одолев бельгийский «Андерлехт». Теперь на поле футболистов выводит исполняющий обязанности главного тренера донской команды Дмитрий Кириченко. На недавней встрече с журналистами он отметил, что в работе будет использовать методику игры Бердыева, к которой уже привыкли ростовчане.