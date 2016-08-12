Душанбе, 12 августа, 2016, 16:50 — ИА Регнум. С начала 2016 года рост инфляции в Таджикистане составил 3,7%, сообщила «Авеста» со ссылкой на данные Национального банка Таджикистана (НБТ).

geralt Рост инфляции

Нацбанк отмечает также, что в июле инфляция составила 0,6%, а за последние 12 месяцев этот показатель достиг уровня 6%.

Напомним, в апреле текущего года регулятор сообщал о снижении темпов инфляции до 0,2% по итогам марта.

Руководство страны прогнозирует инфляцию по итогам 2016 года на уровне 7,5%. Тем временем, эксперты Азиатского банка развития ожидают, что инфляция в Таджикистане по итогам 2016 года достигнет 8,5%, тогда как до 7,5% она опустится лишь в 2017 году.

По итогам 2015 года инфляция составила 5,1%.